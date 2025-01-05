Спасатели в Дмитрове деблокировали дверь в квартиру, где находились двое маленьких детей

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, в которой находились двое маленьких детей. Инцидент произошел в жилом доме Дмитрова.

За помощью спасателей обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ненадолго вышел в подъезд, и в это время его сын в возрасте трех лет захлопнул дверь. Вместе с ним в квартире остался 9-месячный ребенок.

Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и деблокировали дверь. С детьми все было в порядке, помощь медиков им не потребовалась.