Спасатели в Дмитрове деблокировали дверь в квартиру, где находились двое маленьких детей
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, в которой находились двое маленьких детей. Инцидент произошел в жилом доме Дмитрова.
За помощью спасателей обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ненадолго вышел в подъезд, и в это время его сын в возрасте трех лет захлопнул дверь. Вместе с ним в квартире остался 9-месячный ребенок.
Прибывшие на место спасатели воспользовались слесарным инструментом и деблокировали дверь. С детьми все было в порядке, помощь медиков им не потребовалась.