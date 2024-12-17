Спасатели в Луховицах с помощью сачка вытащили кошку из колодца с ледяной водой

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли домашнюю кошку, которая провалилась в глубокий колодец. Инцидент произошел на территории частного дома в Луховицах.

За помощью спасателей обратился хозяин животного. По словам мужчины, питомец случайно провалился в колодец глубиной около восьми метров. На дне сооружения была ледяная вода.

До приезда специалистов житель бросил вниз лист пенопласта, чтобы кошка могла выбраться из холодной воды.

Прибывшие на место спасатели воспользовались подручными средства и соорудили большой сачок. Его привязали к шесту и аккуратно поймали с его помощью животное. Кошка была сильно напугана, но, увидев своего хозяина, быстро успокоилась.