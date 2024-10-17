Спасатели в Подмосковье дважды за сутки вскрывали двери квартир, помогая матерям попасть к детям

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» два раза за сутки вскрывали двери запертых квартир, помогая матерям попасть к своим детям. Случаи произошли в Ступино и Сергиевом Посаде.

В Ступино за помощью обратилась жительница поселка Усады, которая не могла открыть дверь изнутри. Девятилетний сын женщины ушел гулять, а по возвращении не смог открыть дверь, так как заклинило замок. Прибывшие на место специалисты аккуратно извлекли сломавшуюся часть замка и открыли дверь.

В Сергиевом Посаде помощь потребовалась женщине с 12-летней дочерью, которые не могли попасть домой. Дверь квартиры была заперта изнутри, а дома находился 17-летний сын жительницы. Молодой человек долгое время не отзывался, и мать начала волноваться. После вскрытия двери выяснилось, что подросток уснул в наушниках и не слышал стуки в дверь и звонки.