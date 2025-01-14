Спасатели в Подмосковье вскрыли дверь квартиры с обездвиженной пенсионеркой внутри

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру, где находилась обездвиженная пожилая женщина с признаками инсульта. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде

О случившемся стало известно от членов семьи 75-летней жительницы. Они позвонили в службу «112» и сообщили, что их пожилая родственница не берет трубку и не открывает дверь. При этом ее квартира заперта изнутри.

Прибывшие на место специалисты в присутствии правоохранителей быстро вскрыли дверь жилого помещения. Жительница лежала на полу квартиры и не могла пошевелиться, хотя была в сознании. У женщины выявили признаки инсульта и экстренно ее госпитализировали.