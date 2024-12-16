Спасатели в Сергиевом Посаде освободили птицу, попавшую в вентиляционную шахту

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на вентиляционной трубе ее вытяжной системы отсутствует защитная сетка, и в нее попало какое-то животное или птица. По словам жительницы, существо скреблось изнутри и не могло выбраться из ловушки.

Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и сняли нижнюю часть кухонной вытяжки. Оттуда выпал перепуганный галчонок. Спасатели поймали его с помощью покрывала и убедились, что птица не ранена. После этого ее выпустили на свободу.