Спасатели в Сергиевом Посаде вскрыли дверь квартиры, где был заперт 4-летний ребенок

В Сергиевом Посаде работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где был заперт малолетний ребенок. Спасателей вызвали сотрудники полиции.

В одной из квартир города произошел конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе разборок мужчина заперся в квартире с ее 4-летним сыном и не открывал дверь.

Прибывшие на место специалисты, используя слесарный инструмент, вскрыли дверь квартиры и обеспечили доступ к ребенку. Мальчик был напуган, но помощь врачей ему не понадобилась.

