Спасатели в Солнечногорске освободили девочку, которая не могла выбраться из запертой ванной

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили двухлетнюю девочку, которая была заперта в ванной комнате. Инцидент произошел в Солнечногорске.

За помощью спасателей обратился местная жительница. Женщина рассказала, что ее внучка зашла в ванную и закрыла дверь на щеколду, а открыть не смогла.

Прибывшие на место спасатели успокоили взволнованную женщину, а затем вскрыли дверь ванной. С девочкой все было в порядке, и медицинская помощь ей не потребовалась.