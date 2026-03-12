Спасатели в Ступино вскрыли дверь в запертую квартиру, чтобы предотвратить потоп

В Ступино специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в запертую квартиру, чтобы предотвратить потоп. Инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Михнево.

Спасателей вызвали жильцы квартир на нижних этажах дома. Они обнаружили признаки протечки и установили, что вода поступает из квартиры на третьем этаже, в которой долгое время никто не живет.

Прибывшие на место специалисты с помощью слесарного инструмента аккуратно вскрыли входную дверь, обеспечив доступ в квартиру работникам коммунальных служб. Те оперативно перекрыли подачу воды и устранили течь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов в регионе.