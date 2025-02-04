Спасателю из Подмосковья вручили знак «Почетный донор России»
Подмосковный спасатель стал Почетным донором России
Фото: [Медиасток.рф]
Начальник отдела кадров ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России» Сергей Карпухин стал Почетным донором России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Впервые спасатель сдал кровь во время обучения в Академии гражданской защиты МЧС России. Сейчас он принимает участие в донорских акциях Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.
Таким образом, Карпухин сдает кровь на протяжении более 20 лет. В общей сложности, он совершил 43 донации цельной крови и ее компонентов.
«Я как военнослужащий всегда стараюсь помогать. Понимаю, насколько важно помочь тем, кому в данный момент нужна помощь: кто защищает нашу Родину, кто пострадал или борется с тяжелым заболеванием», - отметил спасатель.