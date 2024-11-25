Специалисты аварийной службы Подмосковья совершили более 7,3 тысячи выездов с начала года

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» совершили более 7,3 тысячи выездов с начала текущего года, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отмечается, что свыше 1,4 тысячи выездов было выполнено рабочими бригадами, а почти 5,9 тысячи — оперативными группами.

За прошлую неделю оперативные группы выезжали в муниципалитеты 50 раз, рабочие бригады — 48 раз.

За указанный период в округах взяли на контроль 721 технологическое нарушение. Из них 250 нарушений были связаны с подачей отопления, 210 — с электроснабжением, 142 — с подачей горячей воды, 117 — с водоотведением. Все дефекты оперативно ликвидировали.