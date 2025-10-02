Специалисты БТИ Подмосковья с начала года подготовили более 6,7 тыс. технических паспортов

С начала года специалисты БТИ Подмосковья подготовили более 6,7 тыс. технических паспортов. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В таких документах представлена информация о технических характеристиках здания — его площади, количестве этаже, материалах стен и т. д.

Сейчас услуга по получению техпаспорта в регионе доступна в онлайн-формате на сайте госуслуг Подмосковья. При этом к работе был подключен искусственный интеллект — нейросеть проверяет прикрепленные к заявке документы, что позволяет снизить число ошибок и сократить время обработки запроса.

