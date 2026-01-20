Специалисты БТИ Подмосковья за год провели более 300 встреч в садовых и гаражных кооперативах
Фото: [Московское областное БТИ]
Специалисты БТИ Подмосковья за прошлый год провели более 300 выездных встреч в садовых и гаражных кооперативах. Итоги работы учреждения подвели в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Эти встречи позволили оказать помощь более чем 6 тыс. местных жителей, обеспечивая им необходимую поддержку в вопросах правового оформления недвижимости», — отметили в ведомстве.
Главная цель проведения таких встреч — проинформировать жителей о доступных им услугах БТИ. Специалисты предоставляют пошаговые инструкции по оформлению документов и делятся полезной информацией.
В 2025 году первые выездные встречи прошли в Наро-Фоминске и Истре. В них приняли участие 125 членов гаражных кооперативов.
