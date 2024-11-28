Специалисты Детского центра Рошаля спасли 12-летнего мальчика с гигантской кистой селезенки

В учреждение поступил ребенок, у которого во время диспансеризации выявили огромную кисту селезенки. Причиной ее образования стал врожденный фактор.

Мальчика обследовали. Выяснилось, что диаметр кисты составляет 12 сантиметров. Она занимала всю внутреннюю поверхность селезенки. Ребенка направили на операцию.

Врачи, используя электронож, извлекли из кисты примерно 200 миллилитров серозной жидкости. После этого были удалены патологические ткани и установлен дренаж.

Операция прошла успешно, орган удалось сохранить. Спустя три часа ребенок уже мог самостоятельно ходить. На следующий день дренаж сняли. На данный момент мальчик выписан домой.