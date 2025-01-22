Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели свыше 9 тыс. исследований яиц в 2024 году
Более 9 тыс. исследований яиц провели в Подмосковье за год
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели свыше 9 тыс. исследований яиц по итогам прошлого года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В общей сложности специалисты отобрали 5,5 тыс. проб указанной продукции. Качество яиц оценивали по запаху и цвету, консистенции и соотношению отдельных частей белка. Также проводили овоскопию, чтобы выявить трещины и проверить состояние желтка и белка.
В Подмосковье проверке подлежит вся продукция, которую реализуют на областных рынках и ярмарках. Чтобы избежать покупки контрафакта, рекомендуется приобретать продукты только в местах санкционированной торговли.
В целом в Подмосковье работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. В них трудятся 123 специалиста.