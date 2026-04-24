Специалисты Мособлводоканала с начала месяца взяли более 3 тыс. проб питьевой и сточной воды

Специалисты Мособлводоканала с начала апреля 2026 года взяли более 3 тыс. проб питьевой и сточной воды. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Более 2 тыс. проб отобрали на водозаборных узлах и артезианских скважинах региона. Остальные — на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

В рамках проверки качества воды специалисты на месте отбора фиксируют температуру, pH, прозрачность и другие параметры. После этого каждую пробу маркируют и отправляют в лабораторию. В лаборатории проводят микробиологические, органолептические, химические и токсикологические исследования.

Особое внимание уделяется абонентам, которые сбрасывают стоки в централизованную систему. С начала месяца было взято 75 проб для выявления запрещенных веществ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоотведения и водоснабжения региона в 2026 году.