Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 700 работ на сетях водообеспечения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, было устранено 267 засоров канализации, восстановлено 82 участка трубопроводов холодного водоснабжения, выполнено 78 операций по ремонту насосного оборудования.

К примеру, на канализационной насосной станции № 5 в Ликино-Дулево отремонтировали дренажный насос. В Электростали прочистили насосы на канализационных насосных станциях № 1 и № 7 и восстановили работу телеметрии на ВЗУ № 4. В Павловском Посаде почистили колодец № 1 на очистных сооружениях.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуево.