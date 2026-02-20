Специалисты подмосковного Минздрава прошли обучение по оказанию первой помощи

Сотрудники Министерства здравоохранения Московской области без медицинского образования прошли обучение по оказанию первой помощи, интенсивный курс состоялся на базе Московского областного медицинского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Навыки первой помощи — это не просто полезные знания, это фундамент безопасности общества. Мы активно работаем над тем, чтобы как можно больше жителей Подмосковья были готовы помочь ближнему в экстренной ситуации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в прошлом году в регионе подготовили 112 инструкторов и восемь преподавателей по оказанию первой помощи. Обучение прошли более 10 тыс. человек. Его проводят под руководством опытных преподавателей и руководителей филиалов областного медколледжа. В ходе курса отрабатывают сердечно-легочную реанимацию, придание устойчивого бокового положения, наложение жгутов и повязок, а также выполнение приема Геймлиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.