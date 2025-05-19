Специалисты улучшили движение на трех перекрестках Подмосковья

Специалисты Центра безопасности дорожного движения в рамках мероприятий по ликвидации пробок и оптимизации движения за неделю скорректировали режим работы светофоров на трех перекрестках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они на 15 секунд увеличили время проезда по улице Тарасовской, изменив режим работы светофора на пересечении улиц Фабричной и Тарасовской в городе Королеве, а также скорректировали режим светофора на пересечении с улицей Леоновской в Можайске и разделили транспортные потоки на улице Полосухина. Кроме того, в селе Быково Раменского округа на 12 секунд было увеличено время выезда с Островецкого на Быковское шоссе.

В ведомстве уточнили, что такие работы помогают повысить пропускную способность перекрестков на 10-15% и устранить заторы.

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