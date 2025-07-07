Специалисты в Химках проведут гидравлические испытания теплосетей

В Химках проходит активная подготовка к предстоящему отопительному сезону, в рамках которой специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят гидравлические испытания теплосетей для повышения их надежности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Химках создали оперативный штаб, в который вошли представители правительства Московской области, городской администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. В пресс-службе уточнили, что в рамках работ специалисты выявляют ветхие участки трубопровода и повреждения и выполняют ремонт или замену участка.

«На данный момент проведено 11 этапов гидравлических испытаний: проверено 92 км магистральных и 56 км разводящих сетей. Всего запланировано 28 этапов», — рассказал начальник участков магистральных теплосетей Алексей Матвеев.

По его словам, полностью ремонт завершат до конца августа.

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