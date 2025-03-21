Специалисты в Подмосковье 85 тыс. раз воспользовались калькуляторами для расчета парковочных мест

В Подмосковье за два года онлайн-калькуляторами для расчета количества парковочных мест при проектировании жилых и нежилых зданий воспользовались более 85 тыс. раз. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Эти инструменты позволяют специалистам еще на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое количество мест хранения автомобилей», — отметил министр Правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Онлайн-сервисы доступны на Геопортале Подмосковья. В среднем ими пользуются около 3,5 тыс. раз в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе за счет модернизации работы ЦСС стали вводить больше коммерческих площадей.