Специалисты в Подмосковье 85 тыс. раз воспользовались калькуляторами для расчета парковочных мест
В Подмосковье сервисами для расчета парковочных мест воспользовались 85 тыс. раз
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В Подмосковье за два года онлайн-калькуляторами для расчета количества парковочных мест при проектировании жилых и нежилых зданий воспользовались более 85 тыс. раз. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Эти инструменты позволяют специалистам еще на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое количество мест хранения автомобилей», — отметил министр Правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Онлайн-сервисы доступны на Геопортале Подмосковья. В среднем ими пользуются около 3,5 тыс. раз в месяц.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе за счет модернизации работы ЦСС стали вводить больше коммерческих площадей.