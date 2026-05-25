Специалисты водоканала Королева провели благоустройство более 30 участков после ремонта

С начала апреля 2026 года специалисты водоканала Королева провели работы по восстановлению благоустройства территорий, затронутых в ходе ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях, общей площадью более 600 кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.