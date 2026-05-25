Специалисты водоканала Королева провели благоустройство более 30 участков после ремонта
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО]
С начала апреля 2026 года специалисты водоканала Королева провели работы по восстановлению благоустройства территорий, затронутых в ходе ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях, общей площадью более 600 кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Специалисты заасфальтировали участки, а также дополнительно выполнили устройство покрытия из щебня на площади 53 кв. м. Работы провели на проспекте Космонавтов, проспекте Королева, улицах Дзержинского, Горького, Кирова, Ленина и других.
Бригады работников провели замену асфальтового покрытия, усиление основания дорожных покрытий, выравнивание поверхности, установку бордюрных камней вдоль дорожек и дорог.
