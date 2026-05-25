Коррупция в Забайкалье: полиция накрыла масштабную схему продажи экспертиз на недра

Правоохранительные органы Забайкальского края пресекли деятельность преступной схемы, в рамках которой руководство геологической организации получало взятки за выдачу подложных документов на освоение недр. Об этом пишет Лента.ру.

Задержание участников коррупционной схемы

В Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов выявили и ликвидировали нелегальную схему получения доходов, связанную с распределением природных ресурсов. Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк, оперативники провели задержание руководителя профильной геологической организации. В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 6 миллионов рублей наличными. Кроме того, силовики задержали руководителя коммерческой структуры, который, по версии следствия, выступал в роли взяткодателя.

Подкуп ради фиктивных документов

Согласно материалам следствия, в 2025 году руководитель геологической фирмы получил незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей от генерального директора золотодобывающего или иного горного предприятия. Данная сумма являлась платой за оперативное оформление одобрительного экспертного заключения на проектную документацию по геологическому изучению участков недр, расположенных в Карымском районе. При этом в официальные бланки вносились заведомо ложные данные о проведении исследовательских работ, которые в реальности на объектах не выполнялись.

Масштабы незаконной деятельности

Следственные органы установили, что преступная схема функционировала в регионе на протяжении длительного времени. В период с 2023 по 2025 год за подобными нелегальными услугами к задержанному руководителю обратились как минимум 10 различных недропользователей. За оперативное изготовление каждого фиктивного экспертного заключения с положительным решением фигурант требовал от представителей коммерческих компаний фиксированную сумму, размер которой варьировался от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В настоящее время расследование дела продолжается.