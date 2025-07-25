Список маршрутов до мест проведения мероприятия «Лето. Фитнес. Парк» представили в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области представили список автобусных маршрутов, следующих до мест проведения мероприятия «Лето. Фитнес. Парк».

Мероприятие пройдет в выходные в трех парках — «Солнечный берег» в Талдоме, парка имени В. Талалихина в Подольске и Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске.

В список вошли 23 автобусных маршрута. К примеру, до парка «Солнечный берег» можно доехать на шести маршрутах, которые следуют до остановки «Запрудня — Завод».

Так же на шести маршрутах можно доехать до парка в Подольске. Нужная остановка — «ПКиО». До парка в Наро-Фоминске следуют 11 маршрутов. Выйти нужно на остановке «Парк Воровского».

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