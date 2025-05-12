Спортивный фестиваль «Сила Победы» в Подольске собрал более 1 тыс. участников

Спортивный фестиваль «Сила Победы», который прошел на базе ФСК «Заречье» в Подольске, собрал более 1 тыс. участников. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

На стадионе было организовано более 10 площадок — в том числе по армрестлингу, русскому жиму и сдаче нормативов ГТО. Для детей провели веселые старты с играми, эстафетами и конкурсами.

На территории также работала полевая кухня. Можно было полакомиться горячей гречневой кашей.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие свыше 60 человек.