Спортшкола олимпийского резерва в Подольске победила на национальной спортивной премии
Спортивную школу Подольска признали лучшей в стране
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике на базе спорткомплекса «Подолье» одержала победу на Национальной спортивной премии.
В Подмосковье до этого дали старту проекту «Тот самый физрук», рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подольская спортшкола была признана победителем в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа».
Национальную спортивную премию учредило Правительство РФ в 2010 году. За все время ее лауреатами были признаны свыше 250 человек. В этом году определили еще 18 победителей.
