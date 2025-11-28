Спортшкола олимпийского резерва в Подольске победила на национальной спортивной премии

Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике на базе спорткомплекса «Подолье» одержала победу на Национальной спортивной премии.

В Подмосковье до этого дали старту проекту «Тот самый физрук», рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подольская спортшкола была признана победителем в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа».

Национальную спортивную премию учредило Правительство РФ в 2010 году. За все время ее лауреатами были признаны свыше 250 человек. В этом году определили еще 18 победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении эффективности спортивных учреждений региона.