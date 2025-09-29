Спортсмен из Московской области смог установить мировой рекорд в толкании ядра

Представитель Подмосковья Денис Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра в рамках чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В третьей поптыке ему удалось показать результат 11,85 м, предыдущий рекорд принадлежал португальцу Мигелю Монтейру (11,60 м). В шестой попытке он превзошел свое достижение и еще раз обновил свой результат — 11,92 м. Спортсмен завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира. Кроме того, представительница региона Ирина Вертинская стала серебряным призером в толкании ядра среди женщин.

Состязания проходят в Нью-Дели (Индия) до 5 октября, в них принимают участие более 1 тыс. спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.