Спортсмен из Подмосковья стал призером на чемпионате мира по вьет во дао

Представитель Подмосковья Андрей Гросул (Истра) стал бронзовым призером на чемпионате мира по восточному единоборству вьет во дао 8th Vovinam World Championships-2025 в Индонезии, он выступил в весовой категории 90 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве добавили, что в прошлом году спортсмен выступил в составе российской сборной и одержал победу на чемпионате мира по восточным единоборствам в своей родной дисциплине.

VIII чемпионат мира по вьет во дао провели на острове Бали, участниками стали более 600 спортсменов из 26 стран Азии, Европы, Африки и Океании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.