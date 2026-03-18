Спортсмен из Подмосковья стал серебряным призером Кубка России по конкуру

Всадник из Подмосковья Вадим Черевань (СШОР по летним видам спорта, Ленинский г. о.) в паре с лошадью Шардоне стал серебряным призером Кубка России по конкуру. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Обладателей наград определил двухгитовый маршрут Гран-при с высотой препятствий 155 см. Подмосковный участник перед решающим маршрутом занимал восьмую строчку, ему удалось подняться на второе место с результатом 5,71 штрафных очка. Первое и третье места заняли московские всадники со своим лошадьми.

Соревнования прошли в КСК «Виват, Россия!» в деревне Богданиха (Московская область, Ленинский г. о.) в рамках государственной программы «Спорт России».

