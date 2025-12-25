Спортсмен из Подмосковья стал серебряным призером на этапе Кубка России по фристайлу

Представитель Подмосковья Егор Рязанцев стал серебряным призером в рамках второго этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» (Истра). На первом месте в этой дисциплине оказался спортсмен из Красноярского края Тимофей Бралгин, на третьем — из Республики Башкортостан Святослав Белянский.

Соревнования прошли в Миассе (Челябинская область) на курорте «Солнечная долина», их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

