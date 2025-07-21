Спортсмен из Подольска победил на международном турнире по греко-римской борьбе

Спортсмен из Подольска Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 63 кг на международном рейтинговом турнире UWW «Имре Пойяк и Янош Варга» по греко-римской борьбе.

До этого спортсмен из Подмосковья Егор Плешивцев получил бронзу на Уимблдонском турнире, отметили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по греко-римской борьбе прошли в Венгрии и собрали 180 участников из 30 стран. Награды были разыграны в семи весовых категориях. В финале представитель Подольска одержал победу над спортсменом из Молдавии со счетом 5:0.

Емелин — представитель МУДО СШОР «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска. Он уже получал бронзу на Олимпийских играх по греко-римской борьбе в 2020 году, а также является чемпионом мира 2018 года, двукратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, запланированных на это лето.