Спортсмен Московской области завоевал медаль этапа Кубка России по фристайлу

Подмосковный спортсмен Егор Резанцев завоевал серебряную медаль в рамках I этапа Кубка России по фристайлу, он представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» (Истра). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Резанцев выступил в дисциплине «слоуп-стайл» среди мужчин. На первом и третьем месте оказались представители Красноярского края. До этого подмосковная спортсменка Елизавета Фролова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) заняла третье место в дисциплине «биг-эйр» в рамках женских соревнований III этапа Кубка России.

Состязания в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» проходят с 28 января по 09 февраля в городе Миасс (Челябинская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

