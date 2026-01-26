Спортсменка из Московской области стала призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту
Фото: [Федерация горнолыжного спорта России]
Представительница подмосковной сборной команды Виталина Гирина стала бронзовым призером IV этапа Кубка России, она выступила в дисциплине слалом-гигант среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка представляет СШОР «Истина» в Истре. На первом месте в аналогичной дисциплине оказалась спортсменка из Мурманской области, на втором – Республики Башкортостан.
IV и V этапы Кубка России проходят в Красноярске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
