Спортсменка из Московской области стала призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту

Представительница подмосковной сборной команды Виталина Гирина стала бронзовым призером IV этапа Кубка России, она выступила в дисциплине слалом-гигант среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка представляет СШОР «Истина» в Истре. На первом месте в аналогичной дисциплине оказалась спортсменка из Мурманской области, на втором – Республики Башкортостан.

IV и V этапы Кубка России проходят в Красноярске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

