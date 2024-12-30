Спортсменка из Подмосковья получила бронзу на гонках «Красногорская лыжня»
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Спортсменка из Подмосковья Екатерина Шибекина завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В общей сложности в соревнованиях участвовали две сотни человек. Подмосковье представляли более 70 спортсменов. Победителей определили среди мужчин и женщин в дисциплине «спринт» свободным и классическим стилем. Шибекина стала третьей в гонке свободным стилем среди женщин.
«Забег был достаточно быстрый, ожидание было томительное, потому что пятый забег, было тяжеловато ждать. Трасса подготовлена хорошо. Спасибо организаторам», – поделилась спортсменка.