Спортсменка из Подмосковья получила бронзу на гонках «Красногорская лыжня»

Спортсменка из Подмосковья Екатерина Шибекина завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В общей сложности в соревнованиях участвовали две сотни человек. Подмосковье представляли более 70 спортсменов. Победителей определили среди мужчин и женщин в дисциплине «спринт» свободным и классическим стилем. Шибекина стала третьей в гонке свободным стилем среди женщин.