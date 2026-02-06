Спортсменка из Подмосковья стала призером международного турнира по настольному теннису в Тунисе
Спортсменка из Подмосковья стала призером турнира по настольному теннису
Фото: [Федерация настольного тенниса России]
Подмосковная спортсменка Есения Широкова (УОР № 3, Химки) стала бронзовым призером международного турнира WTT Youth Contender Tunis 2026 по настольному теннису. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница региона выступила в юниорских соревнованиях в возрастной категории до 20 лет.
Международный турнир прошел в Тунисе, в нем приняли участие представители более 15 стран, включая Россию, Египет, Бахрейн, Индию, Индонезию, Казахстан и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.