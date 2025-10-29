Спортсменка из Подмосковья стала призером всероссийских соревнований по фехтованию на рапирах

Подмосковная спортсменка Стефания Часовникова стала серебряным призером на первых всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин в сезоне 2025-2026, она представляет Училище олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте оказалась олимпийская чемпионка Марта Мартьянова, на третьем — рапиристка из Курской области. В ведомстве уточнили, что до этого Часовникова одержала победу на всероссийских соревнованиях среди юниорок.

Состязания среди женщин прошли в Новогорске на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.