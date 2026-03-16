Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призером чемпионата России по шорт-треку

Подмосковная спортсменка Елена Серегина (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) стала серебряным призером на чемпионате России по шорт-треку. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она одержала победу в промежуточных забегах на дистанциях 500 и 1 тыс. м и по итогам классификации многоборья среди женщин стала второй. На первом и третьем месте оказались представительницы Санкт-Петербурга.

Состязания прошли в Конькобежном центре «Коломна» в рамках государственной программы «Спорт России». Участниками стали более 80 сильнейших спортсменов из разных регионов России, а также представители Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.