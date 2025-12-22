Спортсменка из Подмосковья завоевала три награды на международных соревнованиях по биатлону

Представительница Подмосковья Кристина Резцова завоевала три медали на III этапе международных соревнованиях по биатлону «Кубок Содружества» — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она представляет областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» (Истра). Первые места спортсменка завоевала в женском пасьюте и в женском масс-старте на 12,5 км.

«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: «Просто доезжай, там большой отрыв». Я такая счастливая была на втором подъеме, как будто я уже финишировала», – сказала Резцова.

Еще одну медаль она получила в спринте на 7,5 км среди женщин. Соревнования прошли в городе Чайковский (Пермский край), в них приняли участие спортсмены из России и Белоруссии.

