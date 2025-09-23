Спортсменки из Краснознаменска завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Подмосковные спортсменки, которые являются воспитанницами «Училища олимпийского резерва №1» (Краснознаменск), завоевали три медали первых юниорских состязаний сезона по фехтованию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По результатам стартовых соревнований среди рапиристок они заняли весь пьедестал почета. Так, Стефания Часовникова получила золотую медаль, София Дзобаева – серебряную. Третье место разделили представительница Подмосковья Ирина Зорина и спортсменка из РСО-Алания Элина Басиева.

Сезон рапиристок стартовал со Всероссийских соревнований, их провели в рамках госпрограммы «Спорт России» в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.