Спортсменки из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате мира по ушу

Подмосковные спортсменки в составе российской сборной завоевали две бронзовые медали на XVII чемпионате мира по ушу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, представительница Дмитровского городского округа Мария Егорова стала бронзовым призером в дисциплине «саньда» в весовой категории 65 кг, Екатерина Вальчук из того же округа – 75 кг.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 14 российских спортсменов, они завоевали семь медалей – три золотые и четыре бронзовые. Чемпионат прошел в столице Бразилии городе Бразилиа.

