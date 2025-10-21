Спортсменки из Подмосковья завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Подмосковные спортсменки завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Стефания Часовникова и Милана Левчук встретились в финальном поединке состязаний, они выступили в личном первенстве до 21 года. В результате Часовникова заняла первое место, Левчук — второе. Третье место разделили представительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли в Химках на базе Центра фехтования Ильгара Мамедова, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

