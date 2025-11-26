Спортсменки из Подмосковья завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду
Фото: [ФВВСР]
Представительницы Подмосковья завоевали две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Памяти заслуженного тренера России Ларюшкина А.Е.». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Елизавета Кузина из Электростали стала призером в соревнованиях среди женщин в прыжках с трамплина 3 м, Татьяна Картушева из того же округа — в прыжках с вышки 5, 7,5 и 10 м.
Состязания прошли в Электростали, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
