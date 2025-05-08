Спортсмены из Химок вошли в число призеров на первенстве России по сквошу. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В соревнованиях принимали участие свыше 140 спортсменов из 15 регионов России. Они представляли свои регионы как в командном, так и в личном зачетах.

В составе сборной Подмосковья бронзу получили четыре жителя Химок, выступавших в категории спортсменов до 17 лет. Кроме того, Кира завоевала серебро в личном зачете в возрастной категории до 17 лет.

Ранее сообщалось, что в химкинской библиотеке пройдет открытый мастер-класс по шахматам.