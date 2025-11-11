Спортсмены из Ленинского и Мытищ завоевали медали на чемпионате России по плаванию
Фото: [ФВВСР]
Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде — одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Иван Гирев из Ленинского округа занял второе место в мужской стометровке вольным стилем, Герман Зажирский из Мытищ — третье в соревнованиях на дистанции 200 м баттерфляем.
Соревнования прошли в Казани (Республика Татарстан), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
