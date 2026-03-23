Спортсмены из Подмосковья завоевали 13 медалей Всероссийских соревнований по дзюдо

Так, Юлия Парамонова и Дарья Захарова заняли первое и второе места в весовой категории до 52 кг среди юниорок, Екатерина Панкратова - первое место в весе +78 кг. Софья Беляева стала второй среди юниорок в весовой категории до 70 кг, Ислам Седрединов - первым в соревнованиях среди юниоров в весе до 66 кг, Артем Габриелян - третьим.

Кроме того, Иоанн Девяткин, Иван Москаленко и Дамир Губиев стали обладателям золотой, серебряной и бронзовой медалей соответственной в весе до 100 кг. Артур Саркисян (в/к до 60 кг), Владислав Прохоров (в/к до 81 кг), Артур Джагкаев и Сослан Кибизов, которые выступали в весовой категории до 90 кг, стали бронзовыми призерами. Все они представляют СШОР по единоборствам Московской области (Красногорск).

Состязания прошли в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали более 154 спортсмена из 25 регионов России.

