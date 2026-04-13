Спортсмены из Подмосковья завоевали медали финала Кубка России по горнолыжному спорту

Сборная Подмосковья завоевала три медали на финале Кубка России по горнолыжному спорту — одну золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Хорошилов (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитровский м. о.) одержал победу в дисциплине слалом среди мужчин, Семен Ефимов (областной Центр олимпийских видов спорта, региональная СШОР «Истина», Истра) — стал вторым в этой же дисциплине. Кроме того, серебряным призером стала Виталина Гирина (областной Центр олимпийских видов спорта, региональная СШОР «Истина», Истра), она выступила в слаломе среди женщин.

Соревнования прошли в Кировске (Мурманская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

