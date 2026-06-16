Смартфон старит быстрее солнца: косметолог Крутикова назвала привычки, которые превращают лицо в пергамент за год

Считаете, что морщины — это судьба после 40? Ошибаетесь. Косметолог Екатерина Крутикова назвала привычки, которые режут вам лицо уже сейчас. Прищуривание без очков, сон лицом в подушку, склоненная над телефоном голова и грубое вытирание полотенцем — все это превращает кожу в пергамент. А виноваты не годы, а повседневные движения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Морщины вокруг глаз появляются не от возраста, а от того, что мы постоянно щуримся на солнце и не носим очки. Второй враг — сон лицом в подушку. Ткань растягивает кожу, провоцируя заломы, которые становятся постоянными. Третья ошибка — агрессивное вытирание лица полотенцем. Крутикова советует промакивать, а не тереть, и наносить уход по массажным линиям.

Горизонтальные морщины на шее — плата за зависимость от смартфона. Склоненная голова создает заломы, которые уже не разгладить. Врач рекомендует держать телефон на уровне глаз и делать упражнения для шеи. И главное — увлажнять кожу кремами с церамидами, жирными кислотами, глицерином, мочевиной или гиалуроновой кислотой. Это не косметика, а база.

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