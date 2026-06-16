Грудные импланты и беременность: хирург Фролова объяснила, можно ли кормить и почему грудь меняется после родов

Страх за будущее дитя останавливает многих женщин от пластики груди. Хирург Александра Фролова развеяла мифы: качественные импланты безопасны и не портят молоко. Главное — правильное размещение (под мышцу) и сохранение протоков. Но есть нюансы: гормоны и лактация могут изменить форму груди. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пластический хирург Александра Фролова рассказала о влиянии грудных имплантов на беременность и лактацию. Cовременные материалы абсолютно безопасны. Они не выделяют вредных веществ и не меняют состав грудного молока. Ключевой момент — место установки. Самый надежный вариант — под грудную мышцу. Такое расположение минимизирует давление на млечные протоки и сохраняет функцию железы.

Однако во время беременности и кормления возможны осложнения: снижение выработки молока, болезненность, лактостаз и даже мастит. Гормональные изменения могут сдвинуть импланты или изменить внешний вид груди. Поэтому Фролова рекомендует планировать беременность заранее и обсуждать все риски с хирургом. Тем, кто уже ждет ребенка, необходимо регулярно наблюдаться у специалиста. После родов важно носить поддерживающее белье и контролировать вес, чтобы грудь сохранила форму.

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