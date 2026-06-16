Овощ, который игнорируют: названа неожиданная польза кабачка

Кабачок незаслуженно обделяют вниманием, считая его безвкусной водой. Однако нутрициолог Ольга Ромашина уверена: этот овощ — один из самых ценных на летнем столе. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт объяснила, почему кабачок полезен для глаз, помогает убрать отечность и не вредит даже чувствительному пищеварению.

Ольга Ромашина отметила, что кабачок часто недооценивают, а зря. Его мякоть обладает деликатной текстурой, которая не раздражает стенки желудка. Поэтому овощ разрешен даже тем, кто страдает гастритом или другими воспалительными процессами в ЖКТ. Усваивается он легко, не создавая тяжести.

Не все знают, что кабачок способен защищать сетчатку от ультрафиолета. В летний период, когда солнце особенно активно, это свойство становится крайне важным. Также продукт не вызывает скачков сахара в крови — глюкоза остается стабильной, а чувство голода не наступает резко. Это делает кабачок идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой.

Еще одно полезное качество овоща — мягкое мочегонное действие. Кабачок помогает организму избавляться от застоявшейся жидкости, уменьшая отечность. При этом он не вымывает важные микроэлементы, действуя деликатно.

Эксперт подчеркнула: делить продукты на полезные и бесполезные неправильно. У всех своя миссия. Болгарский перец и брокколи — мощные источники витаминов. А огурцы с кабачками выполняют другую функцию: они помогают этим витаминам усваиваться и мягко очищают организм. Огурец, кстати, содержит структурированную влагу, которая омолаживает клетки, плюс калий, магний и хлорофилл. А клетчатка из любых овощей питает полезные бактерии, вырабатывающие дофамин.

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