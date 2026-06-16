Храп убьет вас: врач Харина назвала пять шагов, чтобы перестать храпеть

Храп — не просто раздражающий звук, а сигнал опасности. Оториноларинголог Дарья Харина назвала проверенные методы борьбы с этой проблемой. Самый действенный — снизить вес всего на 10%. Жир давит на диафрагму и дыхательные пути, сужая их. Также врач советует спать на боку, отказаться от алкоголя и сигарет, добавить аэробные нагрузки. Если не помогает — идти к лору или стоматологу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-оториноларинголог Дарья Харина перечислила способы, которые реально работают.

Первое и главное — нормализовать режим сна и бодрствования. Второе — стараться спать на боку, а не на спине. Третье — исключить алкоголь и курение. Они расслабляют мышцы глотки и усиливают храп. Четвертое — следить за весом. Жировые отложения в области груди, ключиц и верхних дыхательных путей сужают гортань. Жир на животе давит на диафрагму, ограничивая движение грудной клетки. Достаточно сбросить 10% массы тела, чтобы храп уменьшился или исчез. Пятое — аэробные нагрузки: ходьба, бег, плавание, велосипед. Они повышают тонус дыхательных мышц, укрепляют сердце и сосуды, улучшают метаболизм.

Если храп вызван воспалением носоглотки или искривлением перегородки, нужно идти к оториноларингологу. Если причина — неправильное положение нижней челюсти, поможет стоматолог. Харина подчеркнула: храп — не безобидная особенность, а возможный симптом апноэ (остановки дыхания во сне).

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