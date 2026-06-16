Звонок из отпуска: обязан ли сотрудник брать трубку от работадателя и что говорит ТК

Руководитель звонит в отпуске с просьбой выйти на работу или подключиться к совещанию — ситуация знакомая многим. Специалист по подбору персонала Александр Брюхов разъяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», обязан ли сотрудник соглашаться, можно ли получить двойную оплату и как правильно ответить начальнику.

Отпуск дается для отдыха, и работодатель не вправе требовать выполнения задач в этот период. Любые просьбы — выйти на смену или подготовить отчет — возможны только с согласия сотрудника. Наказывать за отказ запрещено. Даже звонки и сообщения по работе не являются обязанностью. Исключение — чрезвычайные ситуации: аварии или стихийные бедствия.

Двойная оплата за работу в отпуске — распространенное заблуждение. Если сотрудника официально отозвали, неиспользованные дни переносятся, а за отработанное время начисляется обычная зарплата. Двойной тариф по ТК предусмотрен только для выходных и праздников.

Эксперт советует отвечать вежливо, но твердо: сотрудник находится на законном отдыхе и вернется к делам после его окончания. Если же работник согласен помочь, лучше заранее обсудить условия — оформление отзыва, компенсацию и перенос дней отдыха.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».